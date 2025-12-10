الأخبار
ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستمثلها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو
أخبار دولية
2025-12-10 | 02:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستمثلها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو
تتولى ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تمثيل والدتها في حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام الأربعاء في أوسلو، على ما أعلن مدير معهد نوبل النروجي.
وقال كريستيان بيرغ هاربفيكن عبر إذاعة "إن أر كيه" النروجية إن "ابنة المعارضة أنا كورينا ماتشادو هي التي ستتسلم الجائزة باسم والدتها"، كاشفا أن "ابنتها ستلقي الكلمة التي كتبتها ماريا كورينا بنفسها".
أعلن مدير معهد نوبل النروجي أنه يجهل مكان وجود زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. وقال: "لا أعرف ببساطة أين هي تحديدا"، مشيرا الى أن قلة من الناس يعرفون مكان وجودها وكيفية تنقلها بسبب الطبيعة القمعية لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.
أخبار دولية
المعارضة الفنزويلية
ماريا كورينا ماتشادو
جائزة
نوبل للسلام
أوسلو
التالي
ماسك: لا أفكر في تولي المسؤولية عن إدارة الكفاءة الحكومية مرة أخرى
روسيا: ننتظر ردا من الولايات المتحدة بشأن معاهدة نيو ستارت
السابق
