ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو ستمثلها في حفل تسليم جائزة نوبل للسلام في أوسلو

تتولى ابنة زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تمثيل والدتها في حفل تسليمها جائزة نوبل للسلام الأربعاء في أوسلو، على ما أعلن مدير معهد نوبل النروجي.



وقال كريستيان بيرغ هاربفيكن عبر إذاعة "إن أر كيه" النروجية إن "ابنة المعارضة أنا كورينا ماتشادو هي التي ستتسلم الجائزة باسم والدتها"، كاشفا أن "ابنتها ستلقي الكلمة التي كتبتها ماريا كورينا بنفسها".



أعلن مدير معهد نوبل النروجي أنه يجهل مكان وجود زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو. وقال: "لا أعرف ببساطة أين هي تحديدا"، مشيرا الى أن قلة من الناس يعرفون مكان وجودها وكيفية تنقلها بسبب الطبيعة القمعية لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.