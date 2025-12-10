ماسك: لا أفكر في تولي المسؤولية عن إدارة الكفاءة الحكومية مرة أخرى

رأى الرئيس التنفيذيّ لشركة تسلا إيلون ماسك أنّ إدارة الكفاءة الحكومية التي أسسها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب كانت ناجحة إلى حد ما.



وقال في بودكاست مع كاتي ميلر، إنّه لا يفكر في تولي المسؤولية عن الإدارة مرة أخرى.



وقاد ماسك الإدارة، التي تأسست بهدف خفض ميزانية الحكومة الاتحادية وتقليص عدد الموظفين الحكوميين، خلال الأشهر الخمسة الأولى من ولاية ترامب الرئاسية الثانية.



واعرب ماسك عن اعتقاده بأنه بدلًا من العمل في إدارة الكفاءة الحكومية، كان الأفضل أن يركّز على شركاته.



وقال: "أوقفنا الكثير من النفقات التي لم يكن لها أي معنى، وكانت هدرًا كاملًا".