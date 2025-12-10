معهد كيل الألمانيّ للأبحاث: المساعدات العسكرية لأوكرانيا في أدنى مستوى

توقّع معهد كيل الألمانيّ للأبحاث أن تصل المساعدات العسكرية لأوكرانيا إلى أدنى مستوياتها في عام 2025، في ظل عدم قدرة الدول الأوروبية التي تُقدّم الجزء الأكبر منها حاليًا، على تعويض توقف المساعدات الأميركية.



وأشار رئيس فريق معهد كيل كريستوف تريبيش في بيان، إلى أنّ أوروبا لم تتمكن من إرسال المساعدات بالزخم نفسه كما في النصف الأول من عام 2025، وفقًا للبيانات المتاحة حتى تشرين الأول.



وقال المعهد إنّه في حين نجحت الدول الأوروبية في البداية في تعويض ذلك، إلّا أنّ مساعداتها تراجعت، منذ بداية الصيف.



وأوضح تريبيش أنّه ما إذا استمر هذا التباطؤ في الشهرين المقبلين، سيكون عام 2025 هو العام الذي يشهد أدنى مستوى من المساعدات الجديدة لأوكرانيا، منذ 2022.