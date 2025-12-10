بدء احتفالية اليوم العالميّ لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا

بدأت احتفالية اليوم العالميّ لحقوق الإنسان للمرة الأولى في سوريا، بالتعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وفق ما أعلنت "سانا".



وحضر الاحتفال عدد من الوزراء والسفراء وشخصيات أممية وممثلين عن منظمات المجتمع المدنيّ، في قصر المؤتمرات، في دمشق.



وقال وزير الخارجية السوريّ أسعد الشيباني في كلمته الافتتاحية: "نعيش مناسبتين عزيزتين وهما عيد تحرير سوريا واليوم العالميّ لحقوق الإنسان، ونعلن اليوم عودة الروح إلى قلب الشرق بعودة سوريا دولةً تحترم وتعلي من كرامة الإنسان".