الكرملين: تصريحات ترامب في شأن أوكرانيا تتوافق مع الرؤية الروسية

رأى الكرملين أن تصريحات الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب الأخيرة في شأن أوكرانيا والتي قال فيها إنّ موسكو ستنتصر في الحرب المتواصلة منذ نحو أربع سنوات وإنه سيتعيّن على كييف التخلي عن أراض، تتوافق مع رؤية روسيا.



وأفاد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "بطرق كثيرة، في ما يتعلق بمسألة عضوية الناتو (حلف شمال الأطلسي) ومسألة الأراضي وكيفية خسارة أوكرانيا لأراض، فإنها (تصريحات ترامب) متوافقة مع فهمنا" للوضع، معتبرا أن ما قاله ترامب في مقابلة أجراها معه موقع "بوليتيكو" "مهم للغاية".