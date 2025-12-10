تركيا تجري محادثات للعودة مجددا إلى برنامج الطائرات المقاتلة الأميركية إف-35

كشف سفير الولايات المتحدة لدى تركيا توم براك أن واشنطن تجري محادثات مع أنقرة بشأن عودتها إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35، مشيرا الى أن واشنطن تأمل في أن تسفر هذه المناقشات عن تحقيق انفراجة خلال الأشهر المقبلة.



واستبعدت الولايات المتحدة تركيا من برنامج الطائرات المقاتلة إف-35 المتطورة التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن وفرضت عليها عقوبات في عام 2020 بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400. وتقول أنقرة إن القرار كان غير عادل وتأمل في أن يتمكن الجانبان من تجاوز الخلاف خلال الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وقال برّاك في منشور على منصة إكس: "تجري الولايات المتحدة مناقشات مستمرة مع تركيا بشأن رغبتها في العودة إلى برنامج الطائرات المقاتلة إف-35، وبشأن امتلاكها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400".



وأوضح أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة منظومة إس-400 إذا أرادت العودة لبرنامج الطائرات المقاتلة إف-35. وأشار أيضا إلى أن العلاقة بين ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفرت أجواء جديدة من التعاون مما يؤدى إلى "المحادثات الأكثر جدوى التي نجريها حول هذا الملف منذ ما يقرب من عشر سنوات".