فوز الديموقراطيين ببلدية ميامي لأول مرة منذ 28 عاما في الولايات المتحدة

فاز الديموقراطيون ببلدية ميامي، لأول مرة منذ 28 عاما في العاصمة المالية لولاية فلوريدا الأميركية التي صوت سكانها بغالبيتهم لصالح دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الثلاث الأخيرة.



وحصدت أيلين هيغينز 60% من الأصوات متفوقة على الجمهوري إيميليو ت. غونزاليس المدعوم من ترامب، وفق توقعات شبكة سي إن إن وصحيفة ميامي هيرالد، لتصبح كذلك أول امرأة تتولى رئاسة بلدية المدينة.



ويسجل هذا النجاح في ولاية يقضي الرئيس الجمهوري فيها معظم عطلات نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاغو، استكمالا لسلسلة انتصارات حققها الديموقراطيون، مع فوزهم في الخريف في انتخابات حاكمي ولايتي فرجينيا ونيوجرزي، وببلدية نيويورك.



ووعدت هيغينز (61 عاما) في ميامي بنهج "أخلاقي ومسؤول يأتي بنتائج حقيقية في حياة الناس"، في بيان نقلته تقارير إعلامية.



وسجلت هذه الانتخابات نسبة مشاركة لم تتجاوز الـ20% في مدينة تضم عددا كبيرا من المتحدرين من أصول كوبية وغالبا ما يصوتون لصالح الجمهوريين.



وتراجعت شعبية ترامب إلى أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، ولا سيما بسبب غلاء المعيشة الذي ينسبه الأميركيون جزئيا إلى الرسوم الجمركية المشددة التي فرضها على شركاء بلاده وخصومها، وفق استطلاعات الرأي.