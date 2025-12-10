الأخبار
قتلى في انهيار مبنيين في فاس بالمغرب

أخبار دولية
2025-12-10 | 05:43
قتل 19 شخصا لدى انهيار مبنيين متجاورين من أربعة طوابق ليل الثلاثاء الأربعاء في أحد أحياء فاس في شمال المغرب، وفق حصيلة موقتة نقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية.
     
كما أفادت الوكالة بإصابة 16 شخصا بـ"إصابات متفاوتة الخطورة" فيما "تتواصل حتى الساعة عمليات البحث لإنقاذ وإسعاف أشخاص آخرين يحتمل أنهم عالقون تحت الأنقاض"، مشيرة إلى أن الحادث وقع في حي المستقبل في منطقة المسيرة.

أخبار دولية

انهيار

مبنيين

المغرب

