وزير المالية الإسرائيليّ: إسرائيل وافقت على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية

وافقت إسرائيل على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن وزير المالية الإسرائيليّ بتسلئيل سموتريتش.



وقال سموتريتش، أنّ مجلس التخطيط الأعلى الحكوميّ وافق على نحو 51370 وحدة سكنية في الضفة الغربية.



ولفت إلى أنّها من الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقبلية عليها.



وأكّد سموتريتش استمرارهم في "الثورة".



وأوضح أنّ الموافقة على الوحدات السكنية في الآونة الأخيرة "جزء من عملية استراتيجية واضحة لتعزيز المستوطنات وضمان استمرارية الحياة والأمن والنمو وأن الاهتمام الحقيقيّ بمستقبل دولة إسرائيل".