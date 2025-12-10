الأخبار
ترامب أشاد بوضع الاقتصاد الأميركيّ في ظل رئاسته مع تزايد قلق الناخبين
أخبار دولية
2025-12-10 | 06:56
ترامب أشاد بوضع الاقتصاد الأميركيّ في ظل رئاسته مع تزايد قلق الناخبين
شدّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على أنّ الأسعار تتراجع "بشكل هائل" بالنسبة للأميركيين، وذلك أثناء تجمّع هدف للتعامل مع الغضب المتزايد حيال تكاليف المعيشة.
وتوجّه ترامب الذي تحدّث من كازينو في ولاية بنسلفانيا العمالية برسالته الاقتصادية إلى الشارع لأول مرة منذ شهور مع تراجع معدلات التأييد له قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 2026.
لكن الرئيس البالغ 79 عامًا تطرّق إلى مجموعة من المواضيع التي سبق وجاء على ذكرها لدى ترشحه العام الماضي، بما يشمل خطابه التحريضي بشأن الهجرة وانتقاداته لما وصفها بالدول "القذرة".
ورفض الرئيس بغضب ما وصفها بـ"خدعة" الديموقراطيين بشأن عدم قدرة الأميركيين على تحمّل تكاليف المعيشة، لكنه أبدى إشارات تدل على أنه يدرك بأن المسألة تضر بالجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي.
لكن الرئيس يحاول إقناع الناخبين بأن التضخم سببه سلفه الديموقراطي جو بايدن، وبأنه غير قادر على إصلاحه وحيدا.
وقال ترامب للحضور في كازينو ريفي في ماونت بوكونو في بنسلفانيا: "لا يمكنني القول إنّ ارتفاع تكاليف المعيشة +خدعة+ لأنني أتفق بأن الأسعار ارتفعت كثيرًا".
وأضاف: "لكنهم يستخدمون كلمة تكاليف المعيشة وهذه الكلمة الوحيدة التي يعرفونها. يقولون تكاليف المعيشة ويقول الجميع إذا لا بد لذلك أن يعني بأن ترامب يرفع الأسعار. كلا، أسعارنا تنخفض بشكل هائل عن أعلى أسعار سُجّلت في تاريخ بلدنا".
0
أخبار دولية
2025-12-02
بريطانيا تحدد قواعد التجارة مع سوريا وسط تزايد شهية الاستثمار بعد تخفيف العقوبات
أخبار دولية
2025-12-02
بريطانيا تحدد قواعد التجارة مع سوريا وسط تزايد شهية الاستثمار بعد تخفيف العقوبات
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
تقارير نشرة الاخبار
2025-11-11
أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع
0
أخبار دولية
2025-11-13
ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا
أخبار دولية
2025-11-13
ميرتس: طلبت من زيلينسكي الحرص على عدم تزايد أعداد الشبان الوافدين من أوكرانيا إلى ألمانيا
0
أخبار دولية
2025-09-19
الرئيس الصيني يشيد بمباحثات "إيجابية وبناءة" مع ترامب
أخبار دولية
2025-09-19
الرئيس الصيني يشيد بمباحثات "إيجابية وبناءة" مع ترامب
0
أخبار دولية
09:23
فرنسا تدعو إلى "تسريع الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي في مواجهة استراتيجية الأمن القومي الأميركية
أخبار دولية
09:23
فرنسا تدعو إلى "تسريع الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي في مواجهة استراتيجية الأمن القومي الأميركية
0
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
أخبار لبنان
08:06
بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت
0
أخبار دولية
06:56
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حركة حماس من تمويلات أوروبية
أخبار دولية
06:56
فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حركة حماس من تمويلات أوروبية
0
أخبار دولية
06:21
وزير المالية الإسرائيليّ: إسرائيل وافقت على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية
أخبار دولية
06:21
وزير المالية الإسرائيليّ: إسرائيل وافقت على بناء 764 وحدة سكنية في ثلاث مستوطنات في الضفة الغربية
0
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
2025-12-01
المنخفض الجوي ينكفئ تدريجيا... إليكم تفاصيل الطقس
0
منوعات
2025-12-08
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026
منوعات
2025-12-08
"اتصال بكائنات غامضة وزراعة أعضاء بشرية داخل المختبرات وصراع عالمي"... إليكم نبوءات بابا فانغا لعام 2026
0
أخبار لبنان
2025-11-09
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
أخبار لبنان
2025-11-09
مروان النفّي رئيسًا جديدًا لمرفأ بيروت... وهكذا سينعكس تعيينه على خطة الحكومة بإعادة بناء الدولة والمؤسسات
0
أخبار لبنان
2025-10-31
وزير الداخلية التقى مستشارة الرئيس الفرنسي... آن-كلير لوجاندر: باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان
أخبار لبنان
2025-10-31
وزير الداخلية التقى مستشارة الرئيس الفرنسي... آن-كلير لوجاندر: باريس تتابع عن كثب تطورات الوضع في لبنان
0
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
أخبار لبنان
07:18
عقيص دعا بري الى الاستماع الى صوت الشعب في ما يتعلق بمسألة تصويت المغتربين للـ128 نائبا
0
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
أخبار لبنان
06:35
السفير الأميركي: المساعدات الى الجيش لم تتوقف
0
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
أخبار لبنان
06:32
وزارة المالية وقعت رُزمة من اتفاقات مقدمة من الاتحاد الأوروبيّ
0
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
أخبار لبنان
04:37
الجميل: التمسك بالسلاح هو للاستقواء على الداخل وعلى الدولة قمع أيّ مجموعة مسلحة خارجة على القانون
0
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
أخبار دولية
14:05
سابقة دولية في أستراليا: لا سوشال ميديا لمن هم دون 16 عامًا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
إيلي صعب يصمم الطائرات الخاصة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
تقارير نشرة الاخبار
14:02
لبنان… بين قطار التحوّل الاقتصادي وخطر البقاء خارج السباق
0
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
أمن وقضاء
13:59
الاف الدولارات دفعت مقابل سيارات وهمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
1
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
أمن وقضاء
11:15
قوى الأمن توقف زوجاً على خلفية وفاة زوجته إثر اعتداء جسدي
2
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:46
الأمطار تشتد الخميس وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
أمن وقضاء
05:56
بالصور: تدابير أمنية استثنائية للجيش... وتوقيف 45 شخصا من جنسيات مختلفة
4
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
تقارير نشرة الاخبار
13:51
التفرّغ في الجامعة اللبنانية: الشروط مستوفاة… لكن الدور مؤجَّل
5
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
أخبار لبنان
12:50
لودريان من معراب: Quand je parle je parle
6
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
أمن وقضاء
11:53
أمن الدولة: محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات في منطقة طريق الجديدة
7
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
خبر عاجل
05:06
رجي يردّ على رسالة نظيره الإيراني: لعقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها
8
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
أخبار لبنان
04:52
مياه بيروت وجبل لبنان: المهلة القصوى لتسديد اصدار 2025 هي نهاية الشهر الحالي
