ترامب أشاد بوضع الاقتصاد الأميركيّ في ظل رئاسته مع تزايد قلق الناخبين

شدّد الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب على أنّ الأسعار تتراجع "بشكل هائل" بالنسبة للأميركيين، وذلك أثناء تجمّع هدف للتعامل مع الغضب المتزايد حيال تكاليف المعيشة.



وتوجّه ترامب الذي تحدّث من كازينو في ولاية بنسلفانيا العمالية برسالته الاقتصادية إلى الشارع لأول مرة منذ شهور مع تراجع معدلات التأييد له قبيل انتخابات منتصف الولاية المقررة في 2026.



لكن الرئيس البالغ 79 عامًا تطرّق إلى مجموعة من المواضيع التي سبق وجاء على ذكرها لدى ترشحه العام الماضي، بما يشمل خطابه التحريضي بشأن الهجرة وانتقاداته لما وصفها بالدول "القذرة".



ورفض الرئيس بغضب ما وصفها بـ"خدعة" الديموقراطيين بشأن عدم قدرة الأميركيين على تحمّل تكاليف المعيشة، لكنه أبدى إشارات تدل على أنه يدرك بأن المسألة تضر بالجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي.



لكن الرئيس يحاول إقناع الناخبين بأن التضخم سببه سلفه الديموقراطي جو بايدن، وبأنه غير قادر على إصلاحه وحيدا.



وقال ترامب للحضور في كازينو ريفي في ماونت بوكونو في بنسلفانيا: "لا يمكنني القول إنّ ارتفاع تكاليف المعيشة +خدعة+ لأنني أتفق بأن الأسعار ارتفعت كثيرًا".



وأضاف: "لكنهم يستخدمون كلمة تكاليف المعيشة وهذه الكلمة الوحيدة التي يعرفونها. يقولون تكاليف المعيشة ويقول الجميع إذا لا بد لذلك أن يعني بأن ترامب يرفع الأسعار. كلا، أسعارنا تنخفض بشكل هائل عن أعلى أسعار سُجّلت في تاريخ بلدنا".