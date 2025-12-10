فرنسا تدعو للتحقيق في احتمال استفادة حركة حماس من تمويلات أوروبية

طلب وزير الدولة الفرنسي لشؤون أوروبا من المفوضية الأوروبية التحقيق في احتمال تحويل وجهة تمويلات أوروبية مخصصة لمنظمات غير حكومية لصالح حركة حماس.



وقال بنجامان حداد في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، مؤرخة الثلاثاء وموجهة إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وكذلك إلى المفوضين الأوروبيين دوبرافكا سويكا ومايكل ماكغراث وماغنوس برونر: "لقد تم تنبيهي مؤخرا بشكوك مفادها أن حماس تفرض قيودا على المنظمات غير الحكومية والدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية منذ عام 2020".



وأضاف أن "هذه المعلومات تثير مخاوف كبيرة بشأن نزاهة التمويل الأوروبي وحماية دافعي الضرائب الأوروبيين الذين يجب أن يكونوا قادرين على التأكد من أن مساهماتهم تستخدم حصرا لأغراض إنسانية"، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي جهة مانحة لبعض هذه المنظمات الإنسانية مثل "هانديكاب انترناشونال" و"المجلس النروجي للاجئين" و"الهيئة الطبية الدولية".



وتابع: "تعتبر فرنسا أنه من غير المقبول منح تمويل أوروبي لمنظمات تعمل لأغراض إنسانية ومن المحتمل أن هياكلها قد وُضعت تحت شكل من أشكال التدخل من شبكات حماس".



ولفت المسؤول الفرنسي الى أنه "لا ينبغي لهذه المنظمات الدولية أن تجد نفسها في موقف تضطر فيه إلى قبول الدعم من هيكل يعتبر إرهابيا على المستوى الأوروبي من أجل العمل وتقديم خدماتها الإنسانية"، داعيا إلى "إجراء تحقيق كامل في هذه الاتهامات".



