فرنسا تدعو إلى "تسريع الاستقلال الاستراتيجي" الأوروبي في مواجهة استراتيجية الأمن القومي الأميركية

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أوروبا إلى "تسريع" انتقالها نحو "الاستقلال الاستراتيجي" للرد على استراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة التي تعطي الأولوية لشؤون الأميركيتين وتستنكر "تراجع" أوروبا.



وقال بارو أمام الجمعية الوطنية الفرنسية إن نشر "استراتيجية الأمن القومي" الأميركية الجمعة يشكل "لحظة توضيح وحقيقة تدعونا إلى الثبات على المسار والتسريع"، مضيفا أنها "تثبت أن فرنسا على حق" في دعوتها أوروبا "منذ عام 2017 إلى تحقيق الاستقلال الاستراتيجي".