بلغاريا ترفض تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت

رفضت محكمة بلغارية تسليم لبنان مالك السفينة المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت عام 2020.



ويطالب لبنان بتسليم المواطن الروسي القبرصي إيغور غريتشوشكين على خلفية الكارثة.



وقالت محاميته إيكاترينا ديميتروفا لوكالة فرانس برس إن "لبنان لم يقدّم ضمانات بأنه إذا صدر حكم بإعدامه فإن الحكم لن يُنفّذ".



ويمكن استئناف الحكم في غضون سبعة أيام أمام محكمة الاستئناف في صوفيا والتي سيكون قرارها نهائيا. وسيبقى المشتبه به موقوفا إلى ذلك الحين.



