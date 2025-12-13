البنتاغون: مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأميركي ومترجم وإصابة 3 في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) مقتل عسكريين اثنين من الجيش الأميركي ومترجم مدني في هجوم شنه تنظيم الدولة الإسلامية اليوم السبت في مدينة تدمر السورية حيث كانوا يشاركون في عمليات لمكافحة الإرهاب.



وأضاف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح.



وقال وزير الدفاع بيت هيجسيث إن قوات شريكة قتلت المهاجم.

