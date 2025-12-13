غوتيريش "يدين بشدة" مقتل 6 جنود أمميين في هجوم بمسيرة في السودان

دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم بطائرة مسيّرة الذي استهدف السبت مركزا أمميا في مدينة كادوقلي السودانية المحاصرة من قوات الدعم السريع، وأسفر عن مقتل ستة جنود بنغلادشيين من بعثة حفظ السلام.وقال غوتيريش في بيان: "أدين بشدة الهجوم المروع الذي شنته طائرات مسيّرة واستهدف القاعدة اللوجستية التابعة لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في كادوقلي بالسودان"، مجدداً دعوته أطراف النزاع في السودان إلى "وقف الأعمال الحربية فورا".