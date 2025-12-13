زيلينسكي: سألتقي بمبعوثين أميركيين وأوروبيين في برلين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلتقي بمبعوثين أميركيين وأوروبيين في برلين لبحث "أسس السلام".



وشدد على أن أوكرانيا بحاجة إلى سلام "كريم" وضمان عدم قيام روسيا، التي غزت بلاده في عام 2022، بالهجوم مرة أخرى.



وقالت ألمانيا في وقت سابق اليوم إنها ستستضيف ممثلين أميركيين وأوكرانيين في مطلع الأسبوع لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا، قبل قمة تضم القادة الأوروبيين وزيلينسكي في برلين يوم الاثنين.