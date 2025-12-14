ترامب يرسل موفده إلى برلين للقاء زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين بشأن أوكرانيا

يصل المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب ستيف ويتكوف إلى برلين في نهاية هذا الأسبوع للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين، في وقت تضغط الولايات المتحدة على أوكرانيا لتقديم تنازلات كبيرة من أجل إنهاء الحرب مع روسيا.



وقال زيلينسكي السبت في كلمته المسائية "سأعقد اجتماعات مع ممثلي الرئيس ترامب ومع شركائنا الأوروبيين، إضافة إلى العديد من القادة الآخرين من أجل وضع أسس للسلام والتوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب".



أضاف "إن اللحظة الحالية توفر فرصة كبيرة سنعمل بنشاط وبشكل بناء قدر استطاعتنا في برلين هذه الأيام مع كل من يستطيع إنجاح الاتفاق".



ومساء الجمعة، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض لوكالة فرانس برس زيارة ويتكوف لألمانيا بعد أن كان قد زار موسكو أوائل كانون الأول.