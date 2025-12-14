حماس تؤكد استشهاد القيادي الكبير رائد سعد في غارة إسرائيلية بغزة

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة خليل الحية، استشهاد القيادي الكبير رائد سعد جراء غارة إسرائيلية.



وقال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إنه اغتال سعد في غارة على سيارة في مدينة غزة ووصفه بأنه أحد مدبري هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.



وتلك هي أبرز عملية اغتيال لشخصية قيادية في حماس منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الأول.