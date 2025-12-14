الرئيس الإسرائيلي يندد بـ"هجوم مروع على اليهود" في سيدني

ندد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بما اعتبره "هجوما مروعا على اليهود" في سيدني، داعيا السلطات الأسترالية إلى تكثيف الجهود المتعلقة بمكافحة معاداة السامية.



وقال هرتسوغ في كلمة ألقاها خلال فعالية في القدس: "في هذه اللحظات، تعرضت أخواتنا وإخوتنا في سيدني في أستراليا، لهجوم من قبل "إرهابيين أوغاد" في هجوم مروع للغاية على يهود كانوا متوجهين لإشعال الشمعة الأولى من عيد الحانوكا على شاطئ بونداي".

