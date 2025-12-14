أربعة قتلى على الأقل في اشتباكات بين قريتين متنازعتين في غواتيمالا

قُتل أربعة أشخاص على الأقل السبت في اشتباكات بين سكان قريتين من السكان الأصليين في غرب غواتيمالا تشهدان تنازعا على الأراضي منذ أكثر من قرن، وفق السلطات المحلية التي تحدثت أيضا عن إصابة جنود بجروح.



اتهم رئيس بلدية ناهوالا مانويل غوارشاج عددا من سكان بلدة سانتا كاتارينا إيشتاهواكان المجاورة بنصب كمين لمجموعة من العمال من قريته.



وأبلغ عن "مقتل أربعة أشخاص وفقدان ستة آخرين وإصابة أكثر من مئة".