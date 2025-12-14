الأخبار
حماس تقول إن سلاحها "حق مشروع" وإنها منفتحة على مقترحات تحافظ عليه  

أخبار دولية
2025-12-14 | 06:14
حماس تقول إن سلاحها "حق مشروع" وإنها منفتحة على مقترحات تحافظ عليه  

أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية الأحد أن سلاحها "حق مشروع" وأنها منفتحة على مقترحات تحافظ عليه وذلك في الوقت الذي تشدد فيه إسرائيل على نزعه.

من جهة ثانية أكد الحية اغتيال إسرائيل عضو المجلس العسكري في كتائب القسام رائد سعد، الذي قتل مع أربعة أخرين في غارة جوية استهدفت السبت سيارة في منطقة تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

وقال الحية في خطاب متلفز في الذكرى 38 لتأسيس الحركة "المقاومة وسلاحها حق مشروع كفلته القوانين الدولية ... إننا منفتحون لدراسة أي اقتراحات تحافظ على هذا الحق مع ضمان إقامة الدولة الفلسطينية".

وكانت إسرائيل أكّدت الخميس أن حماس ستُجرّد من سلاحها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُبرم بضغط أميركي، وذلك غداة اقتراح الحركة "تجميده" مقابل هدنة طويلة.

واعتبر الحية أن اغتيال رائد سعد السبت سلوك "يهدد" بقاء اتفاق وقف النار صامدا، داعيا الوسطاء والإدارة الأميركية والرئيس دونالد ترامب إلى "ضرورة العمل على إلزام الاحتلال باحترام الاتفاق والالتزام بتنفيذه وعدم تعريضه للانهيار".

وكانت إسرائيل أعلنت السبت أنها قتلت قياديا عسكريا في حماس في غارة نفذتها في قطاع غزة.

ودعا الحية الوسطاء والإدارة الأميركية إلى الضغط على إسرائيل لوقف الخروقات لاتفاق وقف لإطلاق النار.

