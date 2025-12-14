كييف: الجيش الأوكراني يقصف مصفاة ومستودع نفط في روسيا

أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الجيش قصف مصفاة أفيبسكي لتكرير النفط في منطقة كراسنودار ومستودع نفط في منطقة فولغوغراد في روسيا.



وذكرت في بيان، أن القوات الأوكرانية قصفت أيضا أهدافا عسكرية عدة في منطقتي دونيتسك وزابوريجيا اللتين تحتلهما روسيا وشبه جزيرة القرم.