مقتل 17 شخصا وإصابة 20 في حادث حافلة مدرسية بكولومبيا

أعلن حاكم منطقة أنتيوكيا في كولومبيا أن 17 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 20 آخرون بجروح بعد سقوط حافلة تقل طلابا من على منحدر في منطقة ريفية بشمال كولومبيا.



وفي منشور على موقع إكس، قال الحاكم أندريس خوليان إن الحافلة كانت متجهة من بلدة تولو المطلة على البحر الكاريبي إلى ميديلين بعد رحلة مدرسية، وكانت تقل طلابا من مدرسة ثانوية.



وأضاف أن الطلاب كانوا يحتفلون بتخرجهم على الشاطئ.



وقال: "إنه خبر صعب للغاية على المجتمع بأسره في شهر كانون الأول".