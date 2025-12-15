20 قتيلا على الأقل جراء فيضانات في شرق بوليفيا

أعلن نائب وزير الدفاع المدني البوليفي أن فيضان نهر بيراي الواقع في شرق البلاد نهاية الأسبوع أسفر عن مقتل 20 شخصا وتشريد أكثر من ألفي عائلة.وقال ألفريدو تروهي لإذاعة بانأميريكانا: "للأسف، فإن الأرقام الرسمية تشير إلى عشرين قتيلا وعشرات المفقودين".وأفاد تقرير أولي السبت بسقوط ثلاثة قتلى وفقدان ثمانية أشخاص بسبب أمطار غزيرة ضربت بشكل رئيسي بلدتي إل تورنو ولا غوارديا.