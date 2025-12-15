أوكرانيا: ضربنا غواصة روسية في ميناء نوفوروسيسك

أعلن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني أن قوات كييف ضربت غواصة روسية في ميناء نوفوروسيسك مما تسبب في أضرار جسيمة بها.



وأفاد الجهاز في بيان، بأن الغواصة، وهي من طراز "كيلو"، خرجت من الخدمة بعد أول هجوم من نوعه بطائرات "سي بيبي" المسيرة.