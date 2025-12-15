العاهل الأردني: لضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

شدّد ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي في عمان، على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الأردنيّ، في وقت تتواصل الخروقات.



وأكّد الملك "ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة" الذي أبرم في العاشر من تشرين الأول برعاية الولايات المتحدة، والذي تتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاكه.



ودعا الملك أيضا إلى "وقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية" المحتلة.