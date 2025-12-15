الأوروبيون يقترحون قيادة "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا

اقترح قادة الدول الأوروبية الكبرى والاتحاد الأوروبي نشر "قوة متعددة الجنسيات" في أوكرانيا بقيادة أوروبية ودعم الجيش الأوكراني "بشكل مستدام"، على أن يُحدَّد عديده بـ800 ألف عنصر، وذلك وفق بيان مشترك صدر في برلين.



وأشار القادة الأوروبيون إلى أن هذه القوة ستكون "مؤلفة من مساهمات دول متطوّعة، ومدعومة من الولايات المتحدة" التي ستتولى الإشراف على "آلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقّق منه".



وحضّ القادة الأوروبيون روسيا على القبول بـ"وقف لإطلاق النار".