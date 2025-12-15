ترامب: لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تبحث في ما إذا كانت إسرائيل انتهكت وقف إطلاق النار في قطاع غزة بقتلها قياديا في حركة حماس يوم السبت.



وقال ترامب: "لدينا سلام حقيقي في الشرق الأوسط وسنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله".



وفي الملف الأوكراني، أكد ترامب أن التوصل الى اتفاق ينهي الحرب بات أقرب "من أي وقت مضى"، وذلك بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين.

