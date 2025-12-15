لندن تستدعي سفير الصين بعد إدانة قطب الإعلام جيمي لاي

استدعت الحكومة البريطانية سفير الصين لدى المملكة المتحدة احتجاجا على إدانة قطب الاعلام جيمي لاي، وهو مواطن بريطاني، في هونغ كونغ بتهم تتعلق بالأمن القومي.



وقالت وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أمام البرلمان: "بناء على تعليماتي، استدعت وزارة الخارجية اليوم السفير الصيني لتأكيد موقفنا بأقوى العبارات"، معتبرة أن "دوافع سياسية" تقف وراء محاكمة لاي.