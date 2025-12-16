الكرملين: اقتراح أوكرانيا بشأن هدنة في عيد الميلاد مرهون بالتوصل إلى اتفاق سلام

أعلن الكرملين أن هدنة عيد الميلاد التي اقترحتها أوكرانيا ستعتمد على ما إذا كان سيتم التوصل إلى اتفاق سلام أم لا.وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الاثنين إن كييف تؤيد فكرة وقف إطلاق النار، ولا سيما بالنسبة للضربات على البنية التحتية للطاقة، خلال فترة عيد الميلاد.وردا على سؤال بشأن الفكرة، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "السؤال الآن هو ما إذا كنا، كما يقول الرئيس دونالد ترامب، سنتوصل إلى اتفاق أم لا".واستبعد بيسكوف أن تشارك روسيا في هذه الهدنة إذا كانت أوكرانيا تركز على "حلول قصيرة الأجل وغير قابلة للاستمرار" بدلا من تسوية دائمة.وقال للصحفيين: "نحن نريد السلام، لا هدنة تمنح أوكرانيا فرصة لالتقاط الأنفاس والاستعداد لمواصلة الحرب".وأضاف: "نحن نريد إنهاء هذه الحرب، وتحقيق أهدافنا، وتأمين مصالحنا، وضمان السلام في أوروبا مستقبلا. هذا ما نسعى إليه"وأفاد بيسكوف بأن موسكو لم تطلع بعد على تفاصيل مقترحات بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا على غرار ضمانات حلف شمال الأطلسي التي قال مسؤولون أميركيون وأوروبيون إن واشنطن عرضت تقديمها.