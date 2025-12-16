بريطانيا تتعهد بدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا بإجمالي 805 ملايين دولار

تعهدت بريطانيا بتقديم 600 مليون جنيه إسترليني (805 ملايين دولار) لدعم قدرات الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة أبراج متطورة مصممة لإسقاط الطائرات الروسية المسيرة، في الوقت الذي تستعد فيه كييف لهجمات في الشتاء على شبكتها للطاقة.



وشدد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي على أن الاستثمار في الدفاع الجوي "يمثل مساعدة بالغة الأهمية للأوكرانيين وهم يدافعون عن بلداتهم ومدنهم وبنيتهم التحتية للطاقة من الهجمات الوحشية التي تشنها روسيا".



وترأس هيلي ونظيره الألماني بوريس بيستوريوس اجتماعا عن بعد لمجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا اليوم، والذي أعلن فيه الوزير البريطاني عن الاستثمار.

