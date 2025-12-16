الشرطة الهندية: أحد منفّذَي هجوم سيدني مواطن هندي

أعلنت الشرطة الهندية أن ساجد أكرم، أحد منفذَي اعتداء شاطئ بونداي في أستراليا هو مواطن هندي غادر البلاد قبل 27 عاما.



وفتح ساجد ونجله نافيد، المدرج في سجلات الهجرة الأسترالية على أنه مواطن أسترالي بحسب السلطات، النار على حشد كان يحتفل بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) الأحد، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا.



وقالت الشرطة في ولاية تلنكانة جنوب الهند في بيان إن "أصول ساجد أكرم من حيدر أباد، الهند.. هاجر إلى أستراليا بحثا عن وظيفة قبل نحو 27 عاما في تشرين الثاني 1998".