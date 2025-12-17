إحراز تقدم في محادثات الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا بأصول روسية

أعلن دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أن التكتل يحرز تقدمًا بشأن كيفية تمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بعض القرارات الرئيسية، بما فيها المتعلقة بالضمانات الخاصة ببلجيكا حيث توجد معظم الأصول، لن تُتخذ إلا في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.



ويريد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تمويل أوكرانيا وتمكينها من مواصلة القتال لأنه يرى في الحرب الروسية تهديدًا لأمنه. ولتحقيق ذلك، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى تشغيل بعض الأصول السيادية الروسية التي جمدتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.



وتوجد أصول تبلغ قيمتها حوالي 210 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، منها 185 مليار يورو في بلجيكا، و18 مليار يورو في فرنسا، ومبالغ أقل في لوكسمبورج وألمانيا والسويد.



وقالت بلجيكا إنها لن توافق على الخطة إلا إذا شاركت بقية دول الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية أيضا في تحمل المسؤولية. وقال دبلوماسيون إن سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى حل لهذه المسألة في محادثات الاثنين.