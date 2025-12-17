الفيليبين تنفي استخدام أراضيها لـ"تدريب إرهابيين" بعد زيارة قام بها منفّذا اعتداء سيدني

نفت الفيليبين أن تكون أراضيها تستخدم لتدريب "إرهابيين" بعد يوم على الكشف عن أن منفذي اعتداء سيدني قضيا شهر تشرين الثاني على جزيرة جنوبية حيث تنشط جماعات إسلامية.



وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كلير كاسترو للصحافيين إن الرئيس فرديناند ماركوس يرفض بشدّة "التصريح العام والوصف المضلل للفيليبين على أنها بؤرة لتدريب تنظيم الدولة الإسلامية".



ولدى تلاوتها بيانًا صدر عن مجلس الأمن القومي قالت "لم يُقدَّم أي دليل لدعم المزاعم بأن البلاد استُخدمت لتدريب إرهابيين".



وأضافت "لا يوجد أي تقرير معتمد أو تأكيد بأن أفرادا تورطوا في حادثة شاطئ بونداي تلقوا أي شكل من أشكال التدريب في الفيليبين".



وأكد مكتب الهجرة الفيليبيني أن ساجد أكرم ونجله نافيد اللذين قتلا 15 شخصًا وأصابا العشرات بجروح أثناء احتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على شاطئ بونداي في سيدني، دخلا البلاد في الأول من تشرين الثاني متوجهين إلى منطقة دافاو.