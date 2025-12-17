الأخبار
الفيليبين تنفي استخدام أراضيها لـ"تدريب إرهابيين" بعد زيارة قام بها منفّذا اعتداء سيدني
أخبار دولية
2025-12-17 | 02:34
الفيليبين تنفي استخدام أراضيها لـ"تدريب إرهابيين" بعد زيارة قام بها منفّذا اعتداء سيدني
نفت الفيليبين أن تكون أراضيها تستخدم لتدريب "إرهابيين" بعد يوم على الكشف عن أن منفذي اعتداء سيدني قضيا شهر تشرين الثاني على جزيرة جنوبية حيث تنشط جماعات إسلامية.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كلير كاسترو للصحافيين إن الرئيس فرديناند ماركوس يرفض بشدّة "التصريح العام والوصف المضلل للفيليبين على أنها بؤرة لتدريب تنظيم الدولة الإسلامية".
ولدى تلاوتها بيانًا صدر عن مجلس الأمن القومي قالت "لم يُقدَّم أي دليل لدعم المزاعم بأن البلاد استُخدمت لتدريب إرهابيين".
وأضافت "لا يوجد أي تقرير معتمد أو تأكيد بأن أفرادا تورطوا في حادثة شاطئ بونداي تلقوا أي شكل من أشكال التدريب في الفيليبين".
وأكد مكتب الهجرة الفيليبيني أن ساجد أكرم ونجله نافيد اللذين قتلا 15 شخصًا وأصابا العشرات بجروح أثناء احتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) على شاطئ بونداي في سيدني، دخلا البلاد في الأول من تشرين الثاني متوجهين إلى منطقة دافاو.
0
أخبار دولية
2025-12-16
الأب منفّذ اعتداء سيدني وصل إلى الفيليبين بجواز سفر هندي
أخبار دولية
2025-12-16
الأب منفّذ اعتداء سيدني وصل إلى الفيليبين بجواز سفر هندي
0
أخبار دولية
2025-10-01
حماس تندّد بـ"اعتداء غادر وجريمة قرصنة وإرهاب" بعد اعتراض إسرائيل أسطول المساعدات لغزة
أخبار دولية
2025-10-01
حماس تندّد بـ"اعتداء غادر وجريمة قرصنة وإرهاب" بعد اعتراض إسرائيل أسطول المساعدات لغزة
0
أخبار دولية
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
أخبار دولية
2025-12-14
الشرطة الأسترالية: منفّذا عملية إطلاق النار في سيدني هما والد وابنه
0
أخبار دولية
2025-12-15
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
أخبار دولية
2025-12-15
البابا يدعو لوضع حد للعنف القائم على معاداة السامية بعد اعتداء سيدني
0
أخبار دولية
08:57
ماكرون: فرنسا "ستعارض بشدة" أي توجه أوروبي لفرض اتفاق ميركوسور
أخبار دولية
08:57
ماكرون: فرنسا "ستعارض بشدة" أي توجه أوروبي لفرض اتفاق ميركوسور
0
أخبار دولية
07:40
البرلمان الأوروبي يقر وقف شراء الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى
أخبار دولية
07:40
البرلمان الأوروبي يقر وقف شراء الغاز الروسي في خريف 2027 كحد أقصى
0
أخبار دولية
07:10
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا "بكل تأكيد"
أخبار دولية
07:10
بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا "بكل تأكيد"
0
أخبار دولية
07:08
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
أخبار دولية
07:08
إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة من ريف دمشق إلى لبنان
0
اقتصاد
2025-12-16
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
2025-12-16
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12
عرض سماوي مذهل يلوّن سماء أميركا بألوان غريبة... والمشهد قد يتكرّر الليلة! (فيديو)
علوم وتكنولوجيا
2025-11-12
عرض سماوي مذهل يلوّن سماء أميركا بألوان غريبة... والمشهد قد يتكرّر الليلة! (فيديو)
0
أخبار دولية
2025-10-01
الوضع في محطة زابوريجيا النووية "تحت السيطرة"
أخبار دولية
2025-10-01
الوضع في محطة زابوريجيا النووية "تحت السيطرة"
0
أخبار لبنان
2025-10-30
أمن الدولة دهمت مسلحًا في بلدة جويا – قضاء صور
أخبار لبنان
2025-10-30
أمن الدولة دهمت مسلحًا في بلدة جويا – قضاء صور
0
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
أخبار لبنان
07:22
روابط التعليم الرسمي إلى الشارع: الإضراب وسيلة للتعبير عن الوجع
0
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
أخبار لبنان
06:52
متري: لبنان جاهز للإنتقال إلى المرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة
0
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
أخبار لبنان
03:19
بوصعب من بعبدا: لا يمكن إقرار قانون انتخابي من دون توافق سياسي وهناك توجّه لإعادة فتح المهل
0
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
أخبار دولية
01:08
ترامب يدعو كل الدول إلى محاربة "قوى الشر للإرهاب الإسلامي المتطرف"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
صيدلية في أنطلياس تعيد فتح ملف الأدوية المهربة غير المرخصة ومنتهية الصلاحية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
تقارير نشرة الاخبار
13:40
لبنان يعيد إحياء روح الفينيقيين بموسيقى شبابية تتجه إلى هوليوود
0
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
أخبار دولية
13:31
إعلان فرنسي يحوّل الذئب المخيف إلى حكاية ميلادية عابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
تقارير نشرة الاخبار
13:30
القطاع الزراعي محمي من الأعالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:27
الـ LBCI من كفرذبيان تواكب انطلاق الريسيتال الميلادي الاطول في العالم
1
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
أخبار لبنان
07:27
مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة
2
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
اقتصاد
10:20
معلومات للـLBCI: شركات عاملة بمرفأ طرابلس تخلفت عن دفع مستحقاتها المالية للخزينة منذ الـ2010... واستدعاء موظفين للتحقيق
3
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
خبر عاجل
12:06
مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة التي استهدفت سيارة على طريق جدرا - سبلين في قضاء الشوف أدت إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 آخرين بجروح
4
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
أمن وقضاء
05:57
مداهمة لشعبة المعلومات في بر الياس... وضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية
5
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
خبر عاجل
13:13
الخارجية الأميركية تدعم صفقة بيعٍ محتملة إلى لبنان لعدد من المركبات العسكرية المتعددة الأغراض عالية الحركة (إم.1151إيه.1) ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية 34.5 مليون دولار
6
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
خبر عاجل
09:54
غارة من مسيرة إسرائيلية على شاحنة في بلدة سبلين بقضاء الشوف
7
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:10
"ناولني" يتحدى بلدية جونية متسلحاً بقرار قضائي...فهل مشروع توسعة الأوتوستراد بخطر؟
8
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
اسرار
23:43
أسرار الصحف 17-12-2025
