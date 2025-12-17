فون دير لايين: الأيام المقبلة "حاسمة" لتمويل أوكرانيا

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بأنه على التكتل اتّخاذ قرار بشأن تمويل أوكرانيا أثناء قمة حاسمة هذا الأسبوع، في وقت يواجه القادة ضغوطًا للموافقة على خطة لاستخدام أصول روسية مجمّدة.



وقالت فون دير لايين لنواب الاتحاد الأوروبي "لا يوجد تحرّك للدفاع عن أوروبا أهم من دعم الدفاع الأوكراني. ستكون الأيام المقبلة حاسمة لضمان ذلك. يعود لنا أن نختار كيفية تمويل معركة أوكرانيا".



