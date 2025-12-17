رئيسة الوزراء اليابانية تؤكد أن طوكيو "منفتحة دائما على الحوار" مع بكين

الأخبار
أخبار دولية
2025-12-17
أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن طوكيو "منفتحة دائما على الحوار" مع بكين، في ظل استمرار التوتر الدبلوماسي بين الطرفين.

وقالت تاكايتشي في مؤتمر صحافي "الصين جارة مهمة لليابان، ونحن بحاجة إلى بناء علاقات بناءة ومستقرة".

وأضافت: "اليابان منفتحة دائمًا على الحوار مع الصين، ولن نغلق أبوابنا أمامها".

