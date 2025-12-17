الكرملين: موقف روسيا من نشر قوات أوروبية في أوكرانيا معروف

أعلن الكرملين أن موقف روسيا من نشر أي قوات أوروبية في أوكرانيا معروف على نطاق واسع، وذلك بعد أن ذكرت بعض وسائل الإعلام أن اقتراح السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة ربما يشمل إرسال قوة بقيادة أوروبية إلى أوكرانيا.



وشدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أن موقف روسيا من نشر أي قوات أجنبية معروف وثابت ومفهوم.



وعارضت روسيا مرارا فكرة نشر قوات.



ولفت بيسكوف الى أن من غير المتوقع أن يزور المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف موسكو هذا الأسبوع. وأشار الى أن روسيا تتوقع أن تبلغ الولايات المتحدة موسكو بنتائج المحادثات مع أوكرانيا بمجرد أن تكون جاهزة.