بوليتيكو: أميركا وروسيا ستعقدان محادثات في ميامي مطلع الأسبوع المقبل

ذكرت صحيفة بوليتيكو اليوم الأربعاء، نقلا عن مصدرين مطلعين، أن من المتوقع أن يعقد مسؤولون أميركيون وروس محادثات في ميامي بولاية فلوريدا مطلع الأسبوع المقبل بشأن اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن يكون المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس دونالد ترامب، جاريد كوشنر، ضمن الوفد الأميركي.



وأشارت أيضا إلى أن كيريل دميترييف، رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي، سيكون ضمن الوفد الروسي.