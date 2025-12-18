واشنطن ترسل قوات إلى الإكوادور في إطار عملية لمكافحة الإتجار بالمخدرات

أعلنت السفارة الأميركية في كيتو إطلاق "عملية موقتة" لمكافحة الإتجار بالمخدرات وإرسال قوات إلى الإكوادور التي أصبحت نقطة انطلاق رئيسية لتهريب الكوكايين المنتَج في المنطقة، وذلك في إطار الإستراتيجية الأمنية المشتركة للبلدين.



ويأتي وصول قوات أميركية إلى الإكوادور فيما تنشر الولايات المتحدة منذ الصيف الماضي منظومة عسكرية كبيرة في منطقة الكاريبي والمحيط الهادئ، وتستهدف زوارق تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات.



وتثير هذه العمليات تساؤلات حول قانونيتها، وقد أسفرت منذ أيلول عن مقتل 95 شخصا على الأقل.



ورحّبت السفارة بوصول عناصر من سلاح الجو الأميركي الأربعاء إلى الإكوادور في إطار "عملية موقتة مع سلاح الجو الإكوادوري في مانتا" على ساحل المحيط الهادئ (جنوب غرب)، دون أن توضح عدد العسكريين أو المدة التي سيبقون فيها في البلاد.



وأكّدت وزارة الدفاع الإكوادورية أن طائرات أميركية تنقل "معدات ذات طبيعة عسكرية" وصلت قبل أيام.



وقالت السفارة إن "العملية ستعزز قدرة القوات العسكرية الإكوادورية على مكافحة إرهابيي الإتجار بالمخدرات، لا سيما عبر تحسين جمع المعلومات وقدرات مكافحة الإتجار بالمخدرات، والغاية منها حماية الولايات المتحدة والإكوادور من التهديدات التي نواجهها".



وقال رئيس الإكوادور دانيال نوبوا، أحد حلفاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أميركا اللاتينية، إن العملية المشتركة "ستتيح لنا تحديد مسارات تهريب المخدرات وتفكيكها، وإخضاع أولئك الذين يعتقدون أن بمقدورهم الاستيلاء على البلاد".

