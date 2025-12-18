فنزويلا تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث "العدوان الأميركي المستمر"

طلبت فنزويلا من مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة عقد اجتماع لمناقشة "العدوان الأميركي المستمر" على البلاد، وذلك وفقا لرسالة موجهة إلى المجلس المكون من 15 عضوا اطلعت عليها رويترز.



وقال دبلوماسي في الأمم المتحدة إنه من المرجح أن يُعقد الاجتماع الثلاثاء المقبل.