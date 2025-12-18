ألمانيا تفتتح مركزا وطنيا للدفاع ضد المسيّرات

افتتحت ألمانيا مركزا وطنيا للدفاع ضد المسيّرات بهدف التنسيق بشكل أفضل بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات، بعد سلسلة من مشاهدات طائرات بدون طيار مشبوهة في الأشهر الأخيرة.



وقال المستشار فريدريش ميرتس إن روسيا تقف وراء إرسال العديد من المسيّرات إلى مواقع حساسة في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا مثل المطارات والقواعد العسكرية ومحطات الطاقة.



وقال وزير الداخلية ألكسندر دوبرينت في خلال افتتاحه "مركز الدفاع المشترك ضد المسيّرات في برلين: "رغم أن ألمانيا ليست في حالة حرب "نحن نُستهدف بتكتيكات حرب هجينة، بشكل شبه يومي"، مضيفا أن مشاهدات الطائرات بدون طيار ازدادت في الأشهر الأخيرة.



وتابع: "نحن نفترض أنه في كثير من الحالات، يتم التحكم بهذه المسيّرات من جانب قوى معادية".