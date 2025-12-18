ألبانيزي يتعهد بتشديد الإجراءات بحق الدعاة المتطرفين وإلغاء تأشيرات من ينشرون الكراهية

تعهّد رئيس الوزراء الأوسترالي أنتوني ألبانيزي بشن حملة على "الكراهية والانقسام والتطرف" بعد حادث إطلاق النار الجماعي المميت في شاطئ بونداي في سيدني.



وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي: "من الواضح أن علينا بذل المزيد من الجهود لمكافحة هذه الآفة الشريرة"، متعهدا باستهداف الدعاة المتطرفين وإلغاء تأشيرات الأشخاص الذين ينشرون الكراهية.