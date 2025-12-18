الأخبار
مقتل أربعة أشخاص بضربة أميركية على مركب "لتهريب المخدرات" في المحيط الهادئ
أخبار دولية
2025-12-18 | 00:33
مقتل أربعة أشخاص بضربة أميركية على مركب "لتهريب المخدرات" في المحيط الهادئ
نفذت الولايات المتحدة ضربة جديدة استهدفت مركبا مرتبطا بتهريب المخدرات، وفقا لها، في شرق المحيط الهادئ، ما أسفر عن مقتل "أربعة تجار مخدرات إرهابيين" وفق ما أعلن الجيش الأميركي الأربعاء.
وقالت القيادة الجنوبية عبر "إكس": "أكدت أجهزة الاستخبارات أن المركب كان يعبر طريقا معروفا لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وأنه كان متورطا في عمليات لتهريب المخدرات".
وأضافت: "قُتل أربعة تجار مخدرات إرهابيين، ولم تصب أي من القوات العسكرية الأميركية بأذى".
