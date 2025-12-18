مقتل ثلاثة أشخاص في منطقة روستوف الروسية بهجوم أوكراني بمسيّرات

استهدف هجوم بطائرات مسيّرة منطقة روستوف أون دون الروسية المطلقة على بحر آزوف، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وفق ما أفاد حاكم المنطقة يوري سليووسار الخميس.



وقال سليووسار على تلغرام إن الهجوم تسبب في اندلاع حريق على متن سفينة شحن في ميناء العاصمة الإقليمية، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم وإصابة ثلاثة آخرين، فيما لقي مدني حتفه وأصيب ستة آخرون في بلدة باتاييسك المجاورة لمرافق الميناء.



وأكد أنه تمت السيطرة على الحريق.