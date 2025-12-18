رئيس وزراء بلجيكا يرفض تحميل بلاده وحدها مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة

شدّد رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر مجددا الخميس على أن بروكسل لا يمكن أن تتحمل "وحدها" مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة على أراضيها في قرض من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، مستبقا بهذا الموقف قمة للاتحاد للبحث في هذه المسألة.



وقال "إذا قفزنا، نقفز جميعا معا"، مطالبا بضمانات من كل الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي لتقاسم المخاطر. وتتولى مؤسسة "يوروكلير" المالية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها إدارة الجزء الأكبر من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة في أوروبا.

