الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حلقات ميلادية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بكين تحث واشنطن على وقف تسليح تايوان "فورا" بعد الإعلان عن صفقة أسلحة

أخبار دولية
2025-12-18 | 02:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بكين تحث واشنطن على وقف تسليح تايوان &quot;فورا&quot; بعد الإعلان عن صفقة أسلحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بكين تحث واشنطن على وقف تسليح تايوان "فورا" بعد الإعلان عن صفقة أسلحة

طالبت الصين الولايات المتحدة بـ"التوقف فورا" عن تسليح تايوان، وذلك بعد أن أعلنت تايبيه أن واشنطن وافقت على بيع أسلحة للجزيرة بقيمة 11 مليار دولار. 
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحفي: "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة... والتوقف فورا عن الأعمال الخطيرة المتمثلة في تسليح تايوان". 
 

أخبار دولية

واشنطن

تسليح

تايوان

"فورا"

الإعلان

أسلحة

LBCI التالي
قادة دول الاتحاد الاوروبي يجتمعون الخميس لمناقشة دعم كييف ماليا وعسكريا
رئيس وزراء بلجيكا يرفض تحميل بلاده وحدها مخاطر استخدام الأصول الروسية المجمدة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:20

واشنطن توافق على صفقة أسلحة إلى تايوان بـ11 مليار دولار

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-25

ترامب: من المرجح الإعلان عن صفقة بشأن الرهائن قريبا

LBCI
أخبار دولية
2025-10-31

وزير الخارجية الايراني يعتبر إعلان واشنطن استئناف تجارب الاسلحة النووية خطوة "رجعية وغير مسؤولة"

LBCI
أخبار دولية
2025-11-20

المجر تحث الاتحاد الأوروبي على وقف التمويل لأوكرانيا بعد تقارير عن فساد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:35

عقوبات أميركية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية وعلى سفن وشركات مرتبطة بإيران

LBCI
أخبار دولية
09:29

تنظيم الدولة الإسلامية عن هجوم أستراليا: إنّه مصدر فخر

LBCI
أخبار دولية
08:52

فرنسا: اتفاق على عقد مؤتمر في شباط لدعم الجيش اللبناني

LBCI
أخبار دولية
06:47

ترامب يحضر مراسم إعادة جثث جنديين ومدني قتلوا في سوريا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-12-17

مذكرة بإقفال الإدارات العامة والبلديات خلال أعياد الميلاد ورأس السنة

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-23

إطلاق قذيفة B7 في أجواء مخيم الرشيدية جنوبي صور ولم تعرف بعد الجهة التي أطلقت القذيفة

LBCI
أخبار دولية
2025-11-03

ترامب يأمل في توسيع إتفاقيات إبراهيم لتشمل السعودية

LBCI
منوعات
2025-12-17

حالة نادرة جدا... دبة قطبية تتبنى شبلا لم تلده

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:52

آخر المعلومات حول المؤتمر باريس الذي يحضره قائد الجيش...

LBCI
أخبار لبنان
07:06

جلسة تشريعية بين المقاطعة واقرار القوانين...وهكذا علّق النواب

LBCI
أخبار دولية
06:20

تركيا تحث على محادثات سلمية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من نفاد الصبر

LBCI
آخر الأخبار
04:22

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: ما سنشهده في ليلة رأس السنة في القطاع المطعمي مختلف فنحو 70% من المطاعم ستعتمد نظام à la carte فيما سيعتمد جزء منها set menu مع مروحة أسعار مناسبة والقطاع في جهوزية كاملة

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
آخر الأخبار
03:24

نائب رئيس اتحاد النقابات السياحية في لبنان طوني الرامي للـLBCI: كدورة سياحية يشهد لبنان الذروة بين 22 كانون الأول و3 كانون الثاني ويمكن القول إن لبنان محجوز بالكامل "fully booked" و"fully loaded" ونحن نعلن جهوزيتنا الكاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

من الفوضى إلى البحث عن توازن: مؤتمر كارنيغي يضع لبنان في قلب نقاشات 2026

LBCI
رياضة
13:57

تكريم حاشد لابطال لبنان للتزلج… والعين على المشاركة الكثيفة في الالعاب الاولمبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

أسعد نكد يشارك في احتفال لأطفال دور الأيتام في زحلة... موسيقى رقص وألعاب وأجواء ميلادية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

إذا أردت تصريف أو تحويل الأموال.. هذه هي الآلية الجديدة

LBCI
خبر عاجل
04:46

مجلس النواب أقرّ مشروع قانون اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار لإعادة ترميم البنى التحتية في الجنوب وقانون القضاء العدلي بعد تعديله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

إسرائيل تضع خطة الحرب على حزب الله بانتظار قرار واشنطن

LBCI
اسرار
23:30

أسرار الصحف 18-12-2025

LBCI
خبر عاجل
08:11

مصادر غربية للـLBCI: بعد انتهاء الاجتماع الرباعي في باريس تقرّر أن يُعقَد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في وقتٍ ما خلال شهر شباط المقبل من دون تحديد موعد دقيق حتى الآن

LBCI
آخر الأخبار
03:35

عضو نقابة أصحاب مكاتب السفر والسياحة مارون ضاهر للـLBCI: الارقام بتزايد والطائرات "مفوّلة" وشركات الطيران وضعت رحلات اضافية على بيروت وتوقعاتنا في موسم الاعياد أن نصل الى 20 الف زائر اي بزيادة 60% عن موسم العام الفائت

LBCI
خبر عاجل
05:42

النائب جورج عدوان من مجلس النواب: لمن يحاول الاصطياد في المياه العكرة نؤكد أننا نتمسك بخطب القسم ونؤمن بالرئيس وواجباتنا تجاهه وتجاه مجتمعنا نحرص دائمًا على الاضاءة على طريقة سير الأمور

LBCI
أخبار لبنان
03:42

برّي: الغارات الإسرائيلية رسالة إلى مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More