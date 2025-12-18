بكين تحث واشنطن على وقف تسليح تايوان "فورا" بعد الإعلان عن صفقة أسلحة

طالبت الصين الولايات المتحدة بـ"التوقف فورا" عن تسليح تايوان، وذلك بعد أن أعلنت تايبيه أن واشنطن وافقت على بيع أسلحة للجزيرة بقيمة 11 مليار دولار.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون في مؤتمر صحفي: "تحث الصين الولايات المتحدة على الالتزام بمبدأ الصين الواحدة... والتوقف فورا عن الأعمال الخطيرة المتمثلة في تسليح تايوان".