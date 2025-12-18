قادة دول الاتحاد الاوروبي يجتمعون الخميس لمناقشة دعم كييف ماليا وعسكريا

يخوض الاتحاد الأوروبي اختبارا لإثبات مصداقيته خلال قمة لقادته تُعقد الخميس في بروكسل، حيث يُتوقع اتخاذ قرارات حاسمة وصعبة بشأن استخدام الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا.



وتعهّد الأوروبيون تقديم الجزء الأكبر من الدعم المالي والعسكري لكييف خلال العامين المقبلين، بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف دعم الولايات المتحدة.



وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في وقت سابق من هذا الأسبوع "إذا لم نفعل ذلك، فإنّ قدرة الاتحاد الأوروبي على التحرك ستتأثر بشدة لسنوات، وربما لفترة أطول".



ويتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى بروكسل الخميس لإقناع حلفائه الأوروبيين بأهمية هذا القرار.



وتواجه أوكرانيا في حال عدم اتخاذ القرار خطر نفاد الأموال بحلول الربع الأول من عام 2026.