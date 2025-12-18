زيلينسكي يعلن عن جولة محادثات جديدة مع الأميركيين الجمعة والسبت في الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس عن جولة جديدة من المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت في الولايات المتحدة، في إطار المفاوضات بشأن خطة إنهاء الحرب مع روسيا.



وقال للصحافيين "سيكون وفدنا موجودا في الولايات المتحدة الجمعة والسبت، وهو أصلا في طريقه إلى هناك، والأميركيون ينتظرون وصوله. لا أعرف من قد يكون حاضرا أيضا، ربما سيكون هناك عدد من الأوروبيين".