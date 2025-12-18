تركيا تحث على محادثات سلمية بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من نفاد الصبر

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده لا تريد اللجوء إلى العمل العسكري مجددا ضد قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في سوريا، لكنه حذر من أن صبر الأطراف المعنية بدأ ينفد بسبب ما وصفه بالتأخير في تنفيذ اتفاق للاندماج.



وقال فيدان في مقابلة مع قناة تي.آر.تي ورلد: "نأمل فقط أن تمضي الأمور من خلال الحوار والمفاوضات وبشكل سلمي. لا نريد أن نرى أي حاجة للجوء إلى الوسائل العسكرية مجددا. لكن على قوات سوريا الديمقراطية أن تدرك أن صبر الجهات الفاعلة ذات الصلة بدأ ينفد".



وأضاف "عليهم... أن يحترموا التزامهم باتفاق العاشر من مارس آذار.. يتوقع الجميع منهم الوفاء بهذا الاتفاق دون أي تأخير أو تعديل، لأننا لا نريد أن نشهد أي انحراف عنه".