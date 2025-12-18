أكثر من ألف قتيل في هجوم لقوات الدعم السريع على مخيم للاجئين في نيسان

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أنّ أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته قوات الدعم السريع خلال نيسان الفائت في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور السودانية.



وأشارت المفوضية في تقرير إلى "مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف" ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع من 11 إلى 13 نيسان.



وأكّدت المفوضية "مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنيا".



وأضافت أنّ من بين الضحايا "319 شخصا أُعدموا إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسي وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد". وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم.







